Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина и Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме. Соответствующее постановление в ходе сегодняшнего заседания одобрил Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
Отметим, что Сент-Винсент и Гренадины - это независимое государство в Карибском море, бывшая колония Великобритании. Сейчас входит в Британское Содружество наций. Расположено на острове Сент-Винсент и 32 мелких островах группы Гренадины. После ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства приняло решение развивать туризм.
Напомним, ранее Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене визовых требований.
После чего министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в России Олег Фирер подписали соглашение об отмене визовых требований.
Кроме того, с 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы заграничные паспорта.