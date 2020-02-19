Украина вводит безвиз с островным государством в Карибском море

Фото: Гренада (metro.co.ru)

Граждане Украины смогут приехать на Гренаду без визы

Кабинет министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По данным премьера, соглашение предусматривает, что граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Посол Украины в Великобритании Наталья Галібаренко уполномочена подписать указанное соглашение", - написал он.

Гренада - островное государство в Карибском море, включает собственно Гренаду - самый южный из Наветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока. Население страны - около 110 тыс. человек. Глава государства - британская королева, с 1974 года представленная генерал-губернатором.

Фото: распоряжение Кабмина

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

Напомним, по данным НБУ, украинские туристы за январь-сентябрь 2019 года потратили в странах Европейского союза 4,715 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.