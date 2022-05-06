Украина договаривается об 11 млрд долларов международной помощи, - Марченко

Марченко заявил, что Украина изо всех сил пытается сбалансировать свой бюджет после 10 недель войны, и сказал, что как министр финансов он не может быть удовлетворен скоростью, с которой финансовая помощь поступает из-за рубежа.

"Мы сейчас практически не балансируем бюджет по той причине, что наши доходы на данный момент, к сожалению, покрывают только 54% наших расходов без учета военных расходов", - сообщил он.

По его словам, ключевыми партнерами Украины остаются США, Канада, Великобритания, а также ЕС.

"Мы ведем переговоры о сумме около 11 млрд долларов, из них получили в бюджет уже 5 млрд долларов", - сказал он и добавил, что ожидаем в ближайшее время получение дополнительных сумм.

Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 млрд гривен. Это составляет 74% от поступлений марта (103,4 млрд гривен).