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Україна домовляється про 11 млрд доларів міжнародної допомоги, - Марченко

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про виділення державному бюджету країни 11 млрд доларів. З них вже отримано 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на брифінгу.

Марченко заявив, що Україна щосили намагається збалансувати свій бюджет після 10 тижнів війни, І сказав, що як міністр фінансів він не може бути задоволений швидкістю, з якою фінансова допомога надходить з-за кордону.

"Ми зараз практично не балансуємо бюджет з тієї причини, що наші доходи на даний момент, на жаль, покривають тільки 54% наших витрат без урахування військових витрат", - повідомив він.

За його словами, ключовими партнерами України залишаються США, Канада, Великобританія, а також ЄС.

"Ми ведемо переговори про суму близько 11 млрд доларів, з них отримали до бюджету вже 5 млрд доларів", - сказав він і додав, що очікуємо найближчим часом отримання додаткових сум.

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).

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Міністерство фінансів України