Україна домовляється про 11 млрд доларів міжнародної допомоги, - Марченко

Марченко заявив, що Україна щосили намагається збалансувати свій бюджет після 10 тижнів війни, І сказав, що як міністр фінансів він не може бути задоволений швидкістю, з якою фінансова допомога надходить з-за кордону.

"Ми зараз практично не балансуємо бюджет з тієї причини, що наші доходи на даний момент, на жаль, покривають тільки 54% наших витрат без урахування військових витрат", - повідомив він.

За його словами, ключовими партнерами України залишаються США, Канада, Великобританія, а також ЄС.

"Ми ведемо переговори про суму близько 11 млрд доларів, з них отримали до бюджету вже 5 млрд доларів", - сказав він і додав, що очікуємо найближчим часом отримання додаткових сум.

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, у квітні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 76,2 млрд гривень. Це становить 74% від надходжень березня (103,4 млрд гривень).