Украина добивается процедуры "экстракшн" для защитников "Азовстали", - Нацгвардия

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что украинские власти продолжают работать над возможностью применить процедуру "экстракшн" в отношении заблокированных на территории завода раненых, медиков и военных. Для ее реализации планируется привлечь мировое сообщество.

В Нацгвардии также отметили, что не могут сообщать деталей операций по освобождению украинских военных и гражданских, поскольку эта информация полезна противнику и может стать источником фейков и манипуляций.

Экстракшн (extraction) - это процедура быстрого вывода военных или гражданских с места ведения боевых действий в безопасное место с привлечением третьей нейтральной стороны и поддержки представителей международного сообщества.