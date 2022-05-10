Україна домагається процедури "екстракшн" для захисників "Азовсталі", - Нацгвардія

Влада України продовжує роботу з евакуації цивільних з території обложеної "Азовсталі" в Маріуполі. Також докладаються зусилля для застосування до поранених українських військових і медиків процедури "екстракшн".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.
"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що українська влада продовжує працювати над можливістю застосувати процедуру "екстракшн" щодо заблокованих на території заводу поранених, медиків і військових. Для її реалізації планується залучити світову спільноту.
У Нацгвардії також зазначили, що не можуть повідомляти деталей операцій зі звільнення українських військових і цивільних, оскільки ця інформація корисна противнику і може стати джерелом фейків і маніпуляцій.
Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.
Нагадаємо, українські захисники більш як два місяці продовжують обороняти "Азовсталь". З території заводу вдалося евакуювати більшу частину цивільних. Російські окупанти зробили кілька безуспішних спроб штурму, які супроводжувалися масованими бомбардуваннями і артобстрілами. Для подолання опору керівництво Росії розглядає можливість застосування хімічної зброї.
Відзначити, на заблокованому заводі "Азовсталь" перебувають більше тисячі українських військових, багато з них поранені.
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