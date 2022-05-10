Україна домагається процедури "екстракшн" для захисників "Азовсталі", - Нацгвардія

"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що українська влада продовжує працювати над можливістю застосувати процедуру "екстракшн" щодо заблокованих на території заводу поранених, медиків і військових. Для її реалізації планується залучити світову спільноту.

У Нацгвардії також зазначили, що не можуть повідомляти деталей операцій зі звільнення українських військових і цивільних, оскільки ця інформація корисна противнику і може стати джерелом фейків і маніпуляцій.

Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.