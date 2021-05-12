Украина денонсирует еще одно соглашение с СНГ в таможенной сфере

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, актуальность Соглашения для Украины при его заключении обуславливалась необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств в таможенной сфере.

"В настоящее время соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется", - говорится в документе.

Одновременно правовым основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются действующие двусторонние международные договоры Украины с государствами - участниками СНГ, отмечают авторы законопроекта.