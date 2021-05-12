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Украина денонсирует еще одно соглашение с СНГ в таможенной сфере

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о выходе из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. Документ будет подан в Верховную раду.

Решение принято во время заседания правительства 12 мая, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, актуальность Соглашения для Украины при его заключении обуславливалась необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами - участниками Содружества независимых государств в таможенной сфере.

"В настоящее время соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется", - говорится в документе.

Одновременно правовым основанием для международного сотрудничества в таможенной сфере являются действующие двусторонние международные договоры Украины с государствами - участниками СНГ, отмечают авторы законопроекта.

Напомним, в марте Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения по сотрудничеству в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи в рамках СНГ.

Отметим, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.

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