RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна денонсує ще одну угоду з СНД у митній сфері

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив проект закону пpо вихід з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року. Документ буде поданий до Верховної ради.

Рішення ухвалене під час засідання уряду 12 травня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, актуальність Угоди для України під час її укладення обумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами - учасницями Співдружності незалежних держав у митній сфері.

"На цей час угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується", - йдеться в документі.

Одночасно правовою підставою для міжнародного співробітництва в митній сфері є чинні двосторонні міжнародні договори України з державами - учасницями СНД.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку в рамках СНД.

Відзначимо, у грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав. Три з цих угод - у сфері атомної енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСНДЗакон