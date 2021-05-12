Україна денонсує ще одну угоду з СНД у митній сфері

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, актуальність Угоди для України під час її укладення обумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами - учасницями Співдружності незалежних держав у митній сфері.

"На цей час угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується", - йдеться в документі.

Одночасно правовою підставою для міжнародного співробітництва в митній сфері є чинні двосторонні міжнародні договори України з державами - учасницями СНД.