UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Дания договариваются о взаимном признании COVID-сертификатов

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод. В ходе встречи главы ведомств обсудили возможность взаимного признания COVID-сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В частности, Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Напомним, ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.

Ранее стало известно, с какими странами Украина ведет переговоры по поводу признания COVID-сертификатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияДмитрий КулебасертификатыВакцинация