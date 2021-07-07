Украина и Дания договариваются о взаимном признании COVID-сертификатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод. В ходе встречи главы ведомств обсудили возможность взаимного признания COVID-сертификатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В частности, Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.
Напомним, ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что страна признает украинские COVID-сертификаты.
Ранее стало известно, с какими странами Украина ведет переговоры по поводу признания COVID-сертификатов.