Україна і Данія домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофод. В ході зустрічі глави відомств обговорили можливість взаємного визнання COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
Зокрема, Кулеба запропонував данському колезі укласти угоду між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.
Раніше стало відомо, з якими країнами Україна веде переговори з приводу визнання COVID-сертифікатів.