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Україна і Данія домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів

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Середа 07 липня 2021 20:11
Україна і Данія домовляються про взаємне визнання COVID-сертифікатів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофод. В ході зустрічі глави відомств обговорили можливість взаємного визнання COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, Кулеба запропонував данському колезі укласти угоду між Україною та Данією про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.

Раніше стало відомо, з якими країнами Україна веде переговори з приводу визнання COVID-сертифікатів.

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Дания Дмитро Кулеба сертификаты Вакцинація
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