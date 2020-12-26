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Украина через три года запустит систему трансплантации, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Украина через три года сможет запустить собственную полноценную систему трансплантации органов. Это нужно, чтобы украинцы могли получить такие медицинские услуги, не выезжая из страны.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степнов.

По его словам, через три года Украина сможет добиться так называемой трансплантационной независимости и граждане, которые нуждаются в пересадке органов, смогут получить такую операцию, не выезжая из страны.

Степанов добавил, что на этой неделе Кабмин принял постановление о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и тканей.

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"Цель этого постановления: обеспечить запуск с 1 января 2021 этой системы, которая должна обеспечить сопоставление пары донор-реципиент. Без этой системы не сможет полноценно функционировать система трансплантации", - отметил министр.

Кроме того, на этой неделе было принято решение о создании Украинского центра, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации. Степанов считает, что в Украине смогут делать около 5 000 операций в год. В этом году их сделали более сотни.

Напомним, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

Однако через несколько дней состояние пациента ухудшилось и он умер.

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Новости Украины трансплантация органовМаксим Степанов