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В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Украина, Пятница 07 августа 2020 09:41
В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Минздрав хочет за 2,5-3 года перейти на трансплантационную независимость

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. В целом Министерство здравоохранения планирует в течение 2,5-3 лет перейти на трансплантационную независимость.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в этом году в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.

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Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.

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