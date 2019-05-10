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Украина в Бундестаге поддержала инициативу об активизации мирного процесса на Донбассе

Новости » Политика    10.05.2019 - 01:40
Украина в Бундестаге поддержала инициативу об активизации мирного процесса на Донбассе
Фото: слушания в Бундестаге (twitter.com/MelnykAndrij)

Новый документ должен стимулировать к выполнению минских соглашений и определить санкции за их нарушение

Украина выступает за новую инициативу депутатов Германии, представленную в Бундестаге, по активизации мирного процесса на оккупированном Донбассе. Как отмечает РБК-Украина, об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, инициатива принадлежит опозицийнийй фракции Свободных демократов (СвДП). В четверг, 9 мая, в Бунтестази состоялись соответствующие слушания.

"На слушаниях в Бундестаге, инициированных фракцией Свободных демократов, поддержал новую инициативу либералов по активизации мирного процесса на оккупированном Востоке Украины: ждем обсуждения в Комитете и пленуме", - написал Мельник в Twitter.

Инициатива под названием "Мир в Украине требует нового импульса" состоит из 12 пунктов. Документ пока поддержали все члены фракции СвДП, которая является оппозиционной по отношению к правительству. Автор проекта документа - Рената Альт.

В одном из пунктов инициативы гоовриться, что Бундестаг должен вместе с фракцией СвДП требовать от немецкого правительства разработать дополнительный план действий в минских соглашений. По мнению оппозиционеров, в этих дополнениях должны быть обязательно указаны сроки, а также поощрение выполнения условий документа. Также стоит отметить последствия для той стороны, которая этого документа не будет придерживаться.

Еще один пункт - разработка немецким правительством и вынесение на рассмотрение Совета Безопасности ООН нового плана действий для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Важным пунктом является вывод оккупационных войск из Донбасса и замена и роспуске в Донецке и Луганске "власти" самопровозглашенных "народных республик". Зато в этих районах должны быть введены гражданские переходные администрации под руководством ООН. Новая администрация также подготовить свой регион к проведению свободных и независимых выборов.

Украина в Бундестаге поддержала инициативу об активизации мирного процесса на Донбассе

Напомним, еще 28 ноября 2018 на заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС / ХСС) с участием канцлера Ангелы Меркель был принят документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы.

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