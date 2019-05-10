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Україна у Бундестазі підтримала ініціативу про активізацію мирного процесу на Донбасі

Новини » Політика    10.05.2019 - 01:40
Україна у Бундестазі підтримала ініціативу про активізацію мирного процесу на Донбасі
Фото: слухання в Бундестазі (twitter.com/MelnykAndrij)

Новий документ має стимулювати до виконання мінських угод та визначити санкції за їх порушення

Україна виступає за нову ініціативу депутатів Німеччини, презентовану у Бундестазі, щодо активізації мирного процесу на окупованому Донбасі. Як зазначає РБК-Україна, про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, ініціатива належить опозиційнійй фракції Вільних демократів (ВДП). У четвер, 9 травня, у Бунтестазі відбулися відповідні слухання.

"На слуханнях у Бундестагу, ініційованих фракцією Вільних демократів, підтримав нову ініціативу лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому Сході України: чекаємо на обговорення в Комітеті і пленумі", - написав Мельник у Twitter.

Ініціатива з назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" складається із 12 пунктів. Документ наразі підтримали всі члени фракції ВДП, яка є опозиційною стосовно уряду. Автор проекту документа - Рената Альт.

В одному із пунктів ініціативи гоовриться, що Бундестаг повинен разом із фракцією ВДП вимагати від німецького уряду розробити додатковий план дій  до мінських угод. На думку опозиціонерів, у цих доповненнях повинні бути обов'язково вказані терміни, а також заохочення до виконання умов документа. Також варто зазначити наслідки для тієї сторони, яка цього документа не дотримається. 

Ще один пункт - розробка німецьким урядом та винесення на розгляд Ради Безпеки ООН нового плану дій для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Важливим пунктом є виведення окупаційних військ з Донбасу та заміна й розпуск   у Донецьку і Луганську "влади" самопроголошених "народних республік". Натомість у цих районах мають бути запроваджені цивільні перехідні адміністрації під керівництвом ООН. Нова адміністрація має також підготувати свій регіон до проведення вільних та незалежних виборів.

Україна у Бундестазі підтримала ініціативу про активізацію мирного процесу на Донбасі

Нагадаємо, ще 28 листопада 2018 на засіданні фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" (ХДС/ХСС) за участю канцлера Ангели Меркель було прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки.

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