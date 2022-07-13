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Украина будет очень жестко реагировать на признание КНДР псевдореспублик, - Зеленский

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 22:21
Украина будет очень жестко реагировать на признание КНДР псевдореспублик, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на решение Северной Кореи о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил президент в своем обращении.

"Это такая новость, что даже дополнительных комментариев не требует. Все очевидно, каким путем идем мы, и к чему могут привести оккупанты", - сказал он.

По словам президента, Украина будет очень жестко реагировать на такое "признание" на всех уровнях.

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ДНР" и "ЛНР".

После этого власти Украины решили разорвать дипломатические отношения с КНДР.

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Владимир Зеленский ДНР КНДР
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