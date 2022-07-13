ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна буде дуже жорстко реагувати на визнання КНДР псевдореспублік, - Зеленський

Новость на русском →
Середа 13 липня 2022 22:21
Україна буде дуже жорстко реагувати на визнання КНДР псевдореспублік, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент у своєму зверненні.

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

За словами президента, Україна буде дуже жорстко реагувати на таке "визнання" на всіх рівнях.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".

Після цього влада України вирішила розірвати дипломатичні відносини з КНДР.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ДНР КНДР
NEWS
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
DAILY
Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови
Ростислав Шаправськийголовний редактор Олександр Кубраков: Про перезавантаження "Великого будівництва" під час війни нема й мови