Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым до деоккупации, - Кориневич

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 11-12 февраля парламентский комитет по правам человека совершит выезд в Херсонскую область для ознакомления с вопросами оккупированных территорий АР Крым и Севастополем. В ходе визита также запланировано посетить контрольно-пропускной пункт "Каланчак". Но эта поездка не связана с вопросом водоснабжения.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - написал он.

Отметим, в октябре глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым.

Напомним, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева ранее в интервью РБК-Украина рассказала, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации. Она также сообщала, что Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации.