Ташева сообщила, когда Украина восстановит водоснабжение и транспорт с Крымом

Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Украина не планирует упрощать жизнь стране-агрессору

Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, на данный момент в Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует среди сельхозпредприятий, химических предприятий, военных баз. Поэтому Украина не планирует упрощать Российской Федерации, которая аннексировала полуостров.

"Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте", - сказала Ташева.

Подобная ситуация и с транспортным сообщением. Ташева сообщила, что на данный момент ни о каком прямом сообщении с Крымом речи не идет.

"До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии", - рассказала она.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации. Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.

Также сообщалось, что администрация морских портов Украины будет требовать от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд гривен компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма.