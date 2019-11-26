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Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации

Новости » Политика     26.11.2019 - 08:34
Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)

Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах

На территорию полуострова Крым с территории России приехали около 500 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина.

Ташева отметила, что Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 тысяч человек.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - рассказала она.

Как сообщила Ташева, это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Она добвила, что за это время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар.

"Официальные - около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - добавила она.

Напомним, Администрация морских портов Украины будет требовать от Российской Федерации выплатить 1,24 млрд гривен компенсации убытков, которые были нанесены в результате оккупации Крыма.

Как сообщалось, Украина на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву может поднять вопрос о компенсации за захват в Керченском проливе военных кораблей и моряков.

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