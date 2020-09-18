Украина не будет вносить в Конституцию особый статус Донбасса, - Резников

Вице-премьер-министр, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса. Он подчеркнул, что минские соглашения требуют изменений.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.

Резников напомнил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже.

"Президент... дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат Андрей Костин заявил, что "формула Штайнмайера" будет включена в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас обсуждается, какие статьи закона будут изменены.

Как писало РБК-Украина, в августе Украинская сторона в рамках урегулирования ситуации на востоке страны предложила заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления".