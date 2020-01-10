Украина будет требовать наказать виновных в крушении самолета МАУ в Иране

Украина будет требовать наказать виновных в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, Киев будет требовать наказать виновных в аварии украинского самолета в Иране, а также требовать компенсацию в случае, если подтвердится информация, что самолет был сбит иранской ракетой.

Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина создаст международную коалицию, которая будет заниматься расследованием катастрофы самолета в Иране. Сегодня Пристайко проведет переговоры с министрами иностранных дел стран, которые являются сторонами инцидента.

Кроме того, Офис Генерального прокурора Украины просит Канаду, США, Австралию и Британию предоставить всю информацию об обстоятельствах авиакатастрофы самолет МАУ в Иране. Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Накануне посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.