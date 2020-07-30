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Украина будет требовать экстрадиции задержанных бойцов ЧВК "Вагнера", - ОП

Четверг 30 июля 2020 20:35
Украина будет требовать экстрадиции задержанных бойцов ЧВК "Вагнера", - ОП
Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: РБК-Украина

Сейчас ведутся консультации с Беларусью

Украина обратиться к Беларуси с требованием об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера". Ходатайство будет подано с соблюдением всех предусмотренных процедур.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас ведутся консультации с Беларусью.

"Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 июля, под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, бойцы, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что СБУ инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси лиц.

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