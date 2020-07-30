Україна вимагатиме екстрадиції затриманих бійців ПВК "Вагнера", - ОП

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)

Зараз ведуться консультації з Білоруссю

Україна звернутися до Білорусі з вимогою про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнера". Клопотання буде подано з дотриманням всіх передбачених процедур.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що зараз ведуться консультації з Білоруссю.

"Все світове співтовариство вкрай негативно відноситься до злочинів проти миру і безпеки людства, тому дії зазначених осіб повинні бути ретельно і належним чином розслідувані, а винні - покарані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 29 липня, під Мінськом затримали 33 бойовики ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бійці, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Раніше повідомлялося, що СБУ ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.