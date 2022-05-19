Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Наша страна будет существовать дольше, чем глава Кремля Владимир Путин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена.

"Мы вместе с мужественными и выносливыми украинцами, которые ежедневно защищают свою страну. Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин ",- заявил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал мир изолировать Путина. По его словам, дипломатия требует диалога, однако с террористами нельзя договариваться.

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