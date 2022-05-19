Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен

Сполучені Штати Америки підтримують Україну у війні проти Російської Федерації. Наша країна існуватиме довше, ніж голова Кремля Володимир Путін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена.

"Ми разом із мужніми та витривалими українцями, які щодня захищають свою країну. Суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін ", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав світ ізолювати Путіна. За його словами, дипломатія вимагає діалогу, однак з терористами не можна домовлятися.

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