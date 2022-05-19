Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, - Блінкен

Сполучені Штати Америки підтримують Україну у війні проти Російської Федерації. Наша країна існуватиме довше, ніж голова Кремля Володимир Путін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена.
"Ми разом із мужніми та витривалими українцями, які щодня захищають свою країну. Суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликав світ ізолювати Путіна. За його словами, дипломатія вимагає діалогу, однак з терористами не можна домовлятися.
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