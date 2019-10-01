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Гончарук обсудил с премьером Эстонии план реформ для Украины

Новости » Политика    01.10.2019 - 21:09
Гончарук обсудил с премьером Эстонии план реформ для Украины
Фото: Юри Ратас (European Union 2017 - European Parliament)

Эстония готова делиться опытом построения цифрового общества

Прем'ер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком обсудил "впечатляющий план реформ". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Юри Ратаса.

Сообщается, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь построить цифровое общество.

"Побеседовал по телефону с премьер-министром Гончаруком, чтобы обсудить его впечатляющий план реформ для Украины, подтвердить поддержку Эстонии территориальной целостности Украины и готовность делиться своим опытом, в частности с построения цифрового общества. Украина движется быстро, важно не терять терпение", - написал эстонский премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в течение следующих пяти лет экономика Украины может вырасти на 40%. Он отметил, что для этого необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций.

Кроме того, председатель правительства Алексей Гончарук заявил, что от легализации игорного бизнеса Украина может получить свыше 2 млрд гривен. Однако он отметил, что сумма будет зависеть от того, какой закон будет принят Верховной радой.

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