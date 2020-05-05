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Карантин в Украине продолжается: что разрешат с 11 мая

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 19:55
Карантин в Украине продолжается: что разрешат с 11 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые ограничения будут отменяться при определенных условиях

В Украине с 11 мая в рамках ослабления карантинных мероприятий заработают парки, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, непродовольственные магазины, которые находятся в отдельных помещениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Слуги народа" в Telegram.

Также можно будет посещать музеи, библиотеки, сервис бытовой техники.

Украинцы смогут посещать стоматологов и адвокатов, делать плановые операции, брать индивидуальные занятия спортом и позволят тренировки спортсменов.

А вот школьники и студенты пока на занятия не вернутся, не будут работать и детские сады, детские и спортивные площадки.

Украинцы не смогут пока посещать и зоны развлечений в ТРЦ.

Сообщается, что некоторые ограничения будут отменяться при определенных условиях, например требования к салонам красоты в ближайшее время будут разработаны Министерством здравоохранения.

Карантин в Украине продолжается: что разрешат с 11 мая

Фото: ослабление карантина (t.me/SlugaNarodu_Official/1173)

Напомним, в Украине с 11 мая в рамках ослабления карантинных мероприятий, в парках будут разрешенные с ограничениями зоны отдыха и занятия спортом.

Как сообщает РБК-Украина, 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 числа. Тогда будут открыты парки и скверы, работа парикмахерских и салонов красоты, точки продаж непродовольственных товаров, позволят работу летних площадок, а также работу заведений общественного питания на "вынос".

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