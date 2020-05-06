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Карантин в Украине: Кабмин отменит первые ограничения с 11 мая

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 13:12
Карантин в Украине: Кабмин отменит первые ограничения с 11 мая
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее заявление сделал премьер Денис Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в рамках карантина в Украине первые ограничения правительство отменит с 11 мая. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер подчеркнул, что 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.

"Первые ограничения отменяем с 11 мая. Важно, что мы вовремя запустили карантин. Но не менее важно правильно и безопасно снимать ограничения. Поэтому 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с 11 мая меняются условия карантина в Украине. По его словам, будет разрешено прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

Как писало РБК-Украина ранее, коронавирусом в Украине, по состоянию на утро 6 мая, заразились 13 184 человек, за сутки зафиксировали 487 новых случаев COVID-19. За сутки инфекцией заразились 487 человек, что на 121 больше, чем вчера.

Кроме того, во Львовской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек, что является антирекордом.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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