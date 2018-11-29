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Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 11:22
Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе
Фото: Босфор (wikipedia.org)

В ВМС Украины отметили, что РФ пытается установить и распространить свое доминирование

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина будет просить закрыть Босфор для Российской Федерации из-за агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Воронченко выразил уверенность, что мировое сообщество признает, что в Керченском проливе была проведена агрессия против Украины.

"В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно - 19-й пункт, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал он, отметив, что Украина защищает не только себя, но и западный мир.

"Российская Федерация пытается установить и распространить свое доминирование в Балтийском море, в Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на украинских моряков в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

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