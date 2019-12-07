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Украина будет в приоритете во время председательства Албании в ОБСЕ, - премьер

Новости » В мире     07.12.2019 - 05:08
Украина будет в приоритете во время председательства Албании в ОБСЕ, - премьер
Фото: Эди Рама (flickr.com nato)

Албанское председательство будет уделять большое внимание выполнению странами-участницами ОБСЕ своих политических обязательств

Во время Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году конфликт в и вокруг Украины будет приоритетным вопросом в повестке дня организации. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время заключительной пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, албанское председательство будет уделять большое внимание выполнению странами-участницами ОБСЕ своих политических обязательств и усилиям по урегулированию конфликтов и по их предотвращению.

"Кризис в и вокруг Украины остается наиболее неотложным вызовом безопасности в Европе, и поэтому усилия по урегулированию этого конфликта будут в ТОПе повестки дня", - заявил он.

Напомним, по словам главы миссии США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, Россия блокирует любые попытки государств-участниц ОБСЕ сделать заявление Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно российской агрессии, которая продолжается против Украины.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что делегация Российской Федерации в ОБСЕ добивается исключения из текста резолюции по ситуации в Украине любых упоминаний оккупированного Крыма.

Также РБК-Украина писало, что 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Документ поддержали 67 стран, еще 23 высказались против резолюции.

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