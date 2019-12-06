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Россия блокирует в ОБСЕ любое заявление относительно Украины - постпред США

Новости » В мире     06.12.2019 - 23:05
Россия блокирует в ОБСЕ любое заявление относительно Украины - постпред США
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Россия блокирует любые усилия ОБСЕ относительно создания украинско-российской наблюдательной миссии на границе

Россия блокирует любые попытки государств-участниц ОБСЕ сделать заявление Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе относительно российской агрессии, которая продолжается против Украины. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время пресс-конференции по результатам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Американский дипломат отметил, что Россия не выполняет положения Хельсинкского акта, которым по существу были заложены основы ОБСЕ.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены относительно невыполнения некоторыми государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ. По сути, есть только одно государство – Россия – которая несет главную ответственность за неспособность продвинуться в выполнении положений Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии", - заявил посол.

По словам Гилмора, проявлением навыполнения этих документов является агрессия против Украины, Грузии, нарушения прав человека и тому подобное. Это же проявляется и в блокировании заявления по Украине, поскольку Россия пользуется принципом консенсуса в Организации и не дает другим участникам высказаться и осудить нарушение международного порядка.

"И мы это наблюдаем каждый год здесь, на Совете министров ОБСЕ. Россия блокирует любые попытки других государств-участников сделать заявление относительно Украины. Так же Россия блокирует любые усилия ОБСЕ относительно создания украинско-российской наблюдательной миссии на границе, которая бы предотвратила перевозку боеприпасов или незаконную контрабанду через границу", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что делегация Российской Федерации в ОБСЕ добивается исключения из текста резолюции по ситуации в Украине любых упоминаний оккупированного Крыма.

Также РБК-Украина писало, что 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Документ поддержали 67 стран, еще 23 высказались против резолюции.

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