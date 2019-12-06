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Россия добивается исключения Крыма из резолюции ОБСЕ

Новости » Политика     06.12.2019 - 11:29
Россия добивается исключения Крыма из резолюции ОБСЕ
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Украина)

В Меджлисе призвали ОБСЕ не поддаваться на манипуляции Москвы

Делегация Российской Федерации в ОБСЕ добивается исключения из текста резолюции по ситуации в Украине любых упоминаний оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в Facebook.

Так, Чубаров разместил на своей странице обращение к участникам 26-го ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором говорится о намерении России убрать оккупированный Крым из текста документа.

"В подготовленном проекте соответствующей декларации отражены результаты рассмотрения ситуации в Украине, в котором отмечается, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированном Крыму, используя для этого все инструменты ОБСЕ. Однако делегация Российской Федерации настаивает на исключении из указанного документа ОБСЕ каких-либо упоминаний о Крыме", - говорится в обращении.

Кроме того, в Меджлисе призвали ОБСЕ не поддаваться на шантаж и манипуляции со стороны России и все же включить вопрос Крыма в резолюцию по ситуации в Украине.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации ... Призываем включить вопрос деоккупацию Крыма в общеполитическую декларацию по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ", - подчеркивают в обращении.

Россия добивается исключения Крыма из резолюции ОБСЕ

Напомним, ранее бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил о том, что Россия пытается заблокировать включение вопроса деоккупации Крыма в резолюцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что 14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Документ поддержали 67 стран, еще 23 высказались против резолюции.

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