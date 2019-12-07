ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна буде в пріоритеті під час головування Албанії в ОБСЄ, - прем’єр

Новини » В світі     07.12.2019 - 05:08
Україна буде в пріоритеті під час головування Албанії в ОБСЄ, - прем’єр
Фото: Еді Рама (flickr.com nato)

Албанське головування приділятиме велику увагу виконанню країнами-учасницями ОБСЄ своїх політичних зобов’язань

Під час Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році конфлікт в та навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному організації. Про це заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час заключної прес-конференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, албанське головування приділятиме велику увагу виконанню країнами-учасницями ОБСЄ своїх політичних зобов’язань та зусиллям з урегулювання конфліктів та щодо їх запобігання.

"Криза в та навколо України залишається найневідкладнішим безпековим викликом у Європі, і тому зусилля з урегулювання цього конфлікту будуть у ТОПі порядку денного", - заявив Рама.

Нагадаємо, за словами очільника місії США при ОБСЄ Джеймса Гілмора, Росія блокує будь-які спроби держав-учасниць ОБСЄ зробити заяву Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі щодо російської агресії, яка триває проти України.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що делегація Російської Федерації в ОБСЄ домагається виключити з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-які згадування окупованого Криму.

Також РБК-Україна писало, що 14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Документ підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти резолюції.

Росія блокує в ОБСЄ будь-яку заяву щодо України - постпред США Не гарантує права нацменшин: Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон
Новини України ОБСЄУкраїнаАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся