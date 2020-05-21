Украина не будет принимать участия в российской конференции ООН по Крыму, - МИД

Представители Украины не будут участвовать в конференции с жителями оккупированного Крыма в Совете безопасности ООН. Участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены брать около 19 из 27 представителей стран ЕС на различных уровнях, а также официальная делегация ЕС в ООН.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, для того чтобы показать правду, нужно дать возможность независимым наблюдателям провести мониторинг и поговорить с людьми, не специально приглашенными российской стороной, а теми, кто действительно видит реальное положение дел на полуострове.

"Украинская сторона не будет принимать участие в этом фарсе. Россия пытается рассказать якобы правду об объективном состоянии дел на территории полуострова Крым, но несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека", - говорит Зеленко.

Напомним, делегация Европейского союза планирует принять участие в организованной Российской Федерацией конференции с жителями оккупированного Крыма в Совете безопасности ООН. Такими действиями представители ЕС могут нарушить собственные правила относительно контактов с фактическими "властями" оккупированного Крыма.

Как сообщало РБК-Украина, ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 21 мая в Совбезе ООН состоится неформальная видеоконференция при участии жителей оккупированного Крыма.