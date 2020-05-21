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Делегация ЕС планирует участвовать в конференции с жителями Крыма в Совбезе ООН

Новости » Политика     21.05.2020 - 17:14
Делегация ЕС планирует участвовать в конференции с жителями Крыма в Совбезе ООН
Фото: заседание Совбеза ООН (flickr com statephotos)

Также участие в конференции планируют принять 19 представителей стран ЕС

Делегация Европейского союза планирует принять участие в организованной Российской Федерацией конференции с жителями оккупированного Крыма в Совете безопасности ООН. Такими действиями представители ЕС могут нарушить собственные правила относительно контактов с фактическими "властями" оккупированного Крыма.

Об этом сообщили два европейских дипломата в комментарии Радио Свобода.

По словам дипломатов, участие в запланированной на 21 мая видеоконференции намерены брать около 19 из 27 представителей стран ЕС на различных уровнях, а также официальная делегация ЕС в ООН.

Отмечается, что решение проигнорировать организованную российской делегацией конференцию сейчас объявили лишь три страны Балтии, Болгария, Нидерланды, Польша, Румыния и Финляндия.

Кроме того некоторые чиновники выразили опасения, что присутствие европейских дипломатов на конференции может дискредитировать указания относительно непризнания аннексии Крыма и будет использовано для российской пропаганды, даже если представители ЕС будут высказываться против действий России.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 21 мая в Совбезе ООН состоится неформальная видеоконференция при участии жителей оккупированного Крыма.

В украинском представительстве при ООН отреагировали на намерение России провести конференцию с жителями Крыма и подчеркнули, что новые российские авантюры не повлияют на мнение международного сообщества.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзООНРоссийская ФедерацияКрымконференция
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