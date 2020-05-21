Україна не братиме участі у російській конференції ООН щодо Криму, - МЗС

Представники України не братимуть участь у конференції з жителями окупованого Криму в Раді безпеки ООН. Участь в запланованій на 21 травня відеоконференції мають намір брати близько 19 з 27 представників країн ЄС на різних рівнях, а також офіційна делегація ЄС в ООН.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами речниці Міністерства закордонних справ України Катерини Зеленко, для того щоб показати правду, потрібно дати можливість незалежним спостерігачам провести моніторинг і поговорити з людьми, не спеціально запрошеними російською стороною, а тими, хто дійсно бачить реальний стан справ на півострові.

"Українська сторона не братиме участь у цьому фарсі. Росія намагається розповісти нібито правду про об'єктивний стан справ на території півострова Крим, але незважаючи на твердження російської сторони, продовжує блокувати доступ міжнародних моніторингових місій, у тому числі управління Верховного комісара ООН з прав людини", - говорить Зеленко.

Нагадаємо, делегація Європейського союзу планує взяти участь в організованій Російською Федерацією конференції з жителями окупованого Криму в Раді безпеки ООН. Такими діями представники ЄС можуть порушити власні правила щодо контактів із фактичною "владою" окупованого Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше постійний представник Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що 21 травня в Радбезі ООН відбудеться неформальна відеоконференція за участі жителів окупованого Криму.