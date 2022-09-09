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Украина будет поставлять электроэнергию в Польшу, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Польша обратилась к Украине с просьбой о поставках электроэнергии. Киев готов пойти на встречу, потому вскоре украинские электростанции будут поставлять электричество в соседнюю страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Польша обратилась к нам с просьбой помочь в энергетической сфере и, в частности, экспортом электричества. Конечно, мы это обеспечим. Польским братьям, помогающим нам с первого дня, мы всегда поможем", - подчеркнул президент Украины.

Ранее сообщалось, что Украина готова помочь странам ЕС с улучшением ситуации в энергетической сфере в условиях высоких цен на энергоносители и угрозы полной остановки поставок газа из России.

Напомним, ранее Украина заявила, что сможет удвоить экспорт электроэнергии в Европу. При этом в начале сентября цена экспортируемой из Украины электроэнергии выросла еще на 30%.

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ПольшаЭлектроэнергияВладимир Зеленский