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Україна постачатиме електроенергію до Польщі, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері і, зокрема, експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо", - підкреслив президент України.

Раніше повідомлялося, що Україна готова допомогти країнам ЄС з поліпшенням ситуації в енергетичній сфері в умовах високих цін на енергоносії і загрози повної зупинки поставок газу з Росії.

Нагадаємо, раніше Україна заявила, що зможе подвоїти експорт електроенергії до Європи. При цьому на початку вересня ціна експортованої з України електроенергії зросла ще на 30%.

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ПольшаЕлектроенергіяВолодимир Зеленський