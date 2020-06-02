Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням в Криму, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр наголошує, що ситуація на півострові критична

Україна не допомагатиме Росії з водопостачанням на території окупованого Криму. Повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.

Про це повідомив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Так, міністр прокоментував ситуацію, яка склалась з водопостачанням до Криму.

"Ми стежимо за тим, що відбувається на кримському півострові. Безумовно, ситуація там більш ніж критична. І не має жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант", - заявив Кулеба.

Раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде постачати у Крим воду для промислових та військових потреб.

РБК-Україна писало, що Шмигаль заявляв, що відсутність водопостачання на півострів може привести до гуманітарної катастрофи.

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Автор: Анастасия Светлевская