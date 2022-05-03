Украина всегда будет помнить, что сделала для нее Словакия, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Словакию за оказанную помощь во время российской агрессии и заявил, что Украина никогда не забудет это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter .

"Украина всегда будет помнить, что сделали для нас наши словацкие друзья. Теплый прием для украинцев, спасающихся от войны, гуманитарная помощь, поставки оружия, поддержка предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и разрешения беспошлинного экспорта в ЕС. Нам повезло, что Словакия является нашим соседом", - заявил Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба недавно провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Они обсудили поставки оружия, нефтяное эмбарго и гарантии безопасности.

Мы также писали о том, что Кулеба поблагодарил ПАСЕ за поддержку в создании трибунала против Россиию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.