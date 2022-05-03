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Украина всегда будет помнить, что сделала для нее Словакия, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Словакию за оказанную помощь во время российской агрессии и заявил, что Украина никогда не забудет это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Украина всегда будет помнить, что сделали для нас наши словацкие друзья. Теплый прием для украинцев, спасающихся от войны, гуманитарная помощь, поставки оружия, поддержка предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и разрешения беспошлинного экспорта в ЕС. Нам повезло, что Словакия является нашим соседом", - заявил Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба недавно провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Они обсудили поставки оружия, нефтяное эмбарго и гарантии безопасности.

Мы также писали о том, что Кулеба поблагодарил ПАСЕ за поддержку в создании трибунала против Россиию.

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Дмитрий КулебаСловакия