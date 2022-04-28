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Кулеба поблагодарил ПАСЕ за поддержку в создании трибунала против России

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 13:22
Кулеба поблагодарил ПАСЕ за поддержку в создании трибунала против России Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за поддержку в создании международного трибунала из-за военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Благодарен ПАСЕ за требование ответственности за российские военные преступления и поддержку усилий по созданию специального трибунала ad hoc для преступления агрессии", - написал глава МИД.

Он также обратился к другим государства с призывом присоединиться к созданию трибунала против России.

"Я призываю все государства присоединиться к созданию такого Трибунала. Вместе мы призовем руководство РФ к ответу", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ПАСЕ поддержала создание международного трибунала из-за агрессии России против Украины.

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