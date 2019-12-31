Украина будет получать за транзит российского газа 2-3 млрд долларов ежегодно, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Он также отметил, что одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина будет получать ежегодно 2-3 миллиарда долларов за транзит российского газа по новому пятилетнему контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Он также отметил, что одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Одним из условий Украины во время переговоров было уплата 2,9 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы. Мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно", - заявил Оржель.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.