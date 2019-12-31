Україна буде отримувати за транзит російського газу 2-3 млрд доларів щорічно, - Оржель

Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Він також зазначив, що однією з умов України під час переговорів була сплата 2,9 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна буде отримувати щорічно 2-3 мільярдів доларів за транзит російського газу за новим п'ятирічним контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Він також зазначив, що однією з умов України під час переговорів була сплата 2,9 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Однією з умов України під час переговорів було сплата 2,9 млрд доларів від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці гроші ми вже отримали. Плюс, з урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані. Ми будемо отримувати за транзит протягом наступних п'яти років орієнтовно 2-3 млрд доларів щорічно", - заявив Оржель.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.