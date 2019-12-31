ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна буде отримувати за транзит російського газу 2-3 млрд доларів щорічно, - Оржель

Новини » Політика     31.12.2019 - 12:42
Україна буде отримувати за транзит російського газу 2-3 млрд доларів щорічно, - Оржель
Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Він також зазначив, що однією з умов України під час переговорів була сплата 2,9 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна буде отримувати щорічно 2-3 мільярдів доларів за транзит російського газу за новим п'ятирічним контрактом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Він також зазначив, що однією з умов України під час переговорів була сплата 2,9 млрд доларів від "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Однією з умов України під час переговорів було сплата 2,9 млрд доларів від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці гроші ми вже отримали. Плюс, з урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані. Ми будемо отримувати за транзит протягом наступних п'яти років орієнтовно 2-3 млрд доларів щорічно", - заявив Оржель.

Нагадаємо, Україна і Росія підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, НАК і "Газпром" підписали угоду про врегулювання, завдяки якому вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту "бери або плати", який би перевищував 80 млрд доларів.

Медведєв заявив, що "взаємні претензії" врегульовані після підписання газового контракту Болгарія має намір отримувати російський газ з "Турецького потоку"
Новини України газтранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся