Украина не будет поддерживать никаких общеевропейских проектов с участием РФ, - Порошенко

Новости Политика 12.07.2018 - 11:11
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (twitter com poroshenko)
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (twitter com poroshenko)

Особенно, по словам Порошенко, это касается проектов, которые подрывают безопасность Украины

Украина не будет поддерживать общеевропейских проектов, в которых участвует Российская Федерация (РФ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе (Бельгия) во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится на официальном сайте главы государства.

Так, по его словам, Украина не будет поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России.

"Особенно те, которые подрывают нашу безопасность", - сказал Порошенко.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко в среду, 12 июля, прибыл в Брюссель для участия в саммите Североатлантического альянса.

Сообщалось, что Порошенко сегодня, 12 июля, на полях саммита НАТО в Брюсселе проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее в рамках саммита НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ни одна из стран-членов организации не признает аннексию Крыма Российской Федерацией. Также он добавил, что аннексия Крыма стала одной из главных причин усиления альянсом коллективной обороны, что в конечном итоге обусловило рост военного присутствия в Балтийских странах, Польше и регионе Черного моря.

Напомним, вчера, 11 июля 2018 года, на саммите НАТО страны НАТО подтвердили евроатлантические стремления относительно Украины.

Также страны Североатлантического Альянса призвали Россию вывести войска с территории Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и призвали прекратить дискриминацию крымских татар.

 

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Теги:  НАТО,  Порошенко Петр,  Российская Федерация,  Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС