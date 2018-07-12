Україна не буде підтримувати жодних загальноєвропейських проектів за участі РФ, - Порошенко

Особливо, за словами Порошенка, це стосується проектів, які підривають безпеку України

Україна не підтримуватиме загальноєвропейських проектів, в яких бере участь Російська Федерація (РФ). Про це заявив президент України Петро Порошенко в Брюселі (Бельгія) під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться на офіційному сайті глави держави.

Так, за його словами, Україна не буде підтримувати будь-які загальноєвропейські проекти за участі Росії.

"Особливо ті, які підривають нашу безпеку", - сказав Порошенко.

Вдячний Генеральному секретарю НАТО @jensstoltenberg та всім колегам з країн-членів НАТО за запрошення України взяти участь у заходах Саміту Альянсу. Це чітке визнання того, що Україна є важливим елементом євроатлантичної безпеки.#NATOSummit pic.twitter.com/xaKBVFJlJd — Петро Порошенко (@poroshenko) July 12, 2018

Зазначимо, Порошенко сьогодні, 12 липня, на полях саміту НАТО в Брюсселі проведе зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше в рамках саміту НАТО генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що жодна з країн-членів організації не визнає анексію Криму Російською Федерацією. Також він додав, що анексія Криму стала однією з головних причин посилення альянсом колективної оборони, що в кінцевому результаті зумовило зростання військової присутності в Балтійських країнах, Польщі та регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, вчора, 11 липня 2018 року, на саміті НАТО країни Альянсу підтвердили євроатлантичні прагнення щодо України.

Також країни Північноатлантичного Альянсу закликали Росію вивести війська з території Донбасу, засудили незаконну анексію Криму та закликали припинити дискримінацію кримських татар.

Додамо, що президент України Петро Порошенко у середу, 12 липня, вже прибув до Брюсселю для участі у саміті Північноатлантичного альянсу.