Порошенко сьогодні на полях саміту НАТО зустрінеться з Трампом

Порошенко на зустрічі з Трампом планує обговорити його майбутні переговори з Путіним

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12 липня, на полях саміту НАТО в Брюсселі проведе зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це Порошенко заявив перед початком другого дня саміту, передає "Укрінформ".

Порошенко зазначив, що на переговорах з Трампом планує обговорити майбутню зустріч президента США з російським лідером Володимиром Путіним.

"Сподіваюся, у нас буде можливість це обговорити сьогодні з президентом Трампом. Я дуже високо ціную сильну підтримку з боку НАТО, від Сполучених Штатів, спрямовану на припинення війни, деокупацію території України, відновлення українського суверенітету над окупованими територіями", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше в рамках саміту НАТО генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що жодна з країн-членів організації не визнає анексію Криму Російською Федерацією. Також він додав, що анексія Криму стала однією з головних причин посилення альянсом колективної оборони, що в кінцевому результаті зумовило зростання військової присутності в Балтійських країнах, Польщі та регіоні Чорного моря.