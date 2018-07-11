Анексію Криму Росією не визнає жодна з країн-членів НАТО, - Столтенберг

Країни в складі НАТО ніколи не визнають незаконної анексії Росією українського Криму

Жодна з країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) не визнаватиме анексію Криму Російською Федерацією (РФ). Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту НАТО 11 липня, передає DW.

За його словами, ця позиція країн-членів Альянсу виражається в ухваленій сьогодні декларації, якою НАТО засуджує незаконну та нелегітимну анексія Криму Росією.

"Усі держави-члени НАТО чітко говорять, що ми не визнаємо та не будемо визнавати незаконну анексію Криму. Це узгоджена позиція усіх держав-членів", - сказав Столтенберг у Брюсселі.

Також він додав, що анексія Криму стала однією з головних причин посилення Альянсом колективної оборони, що врешті зумовило збільшення військової присутності у Балтійських країнах, Польщі та регіоні Чорного моря.

"Це робилося для того, щоб подібне до того, що відбулося в Криму, не могло статися щодо будь-якої з країн НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня 2018 року, на саміті НАТО країни Альянсу підтвердили євроатлантичні прагнення України.

Також країни Північноатлантичного Альянсу закликали Росію вивести війська з території Донбасу, засудили незаконну анексію Криму та закликали припинити дискримінацію кримських татар.

Додамо, що президент України Петро Порошенко у середу, 12 липня, вже прибув до Брюсселю для участі у саміті Північноатлантичного альянсу.