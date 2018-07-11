У НАТО підтвердили прагнення України до членства в Альянсі

На саміті НАТО підтвердили євроатлантичні прагнення України

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) сьогодні підтвердив євроатлантичні прагнення України. Про це йдеться в декларації учасників саміту в Брюсселі.

Відповідно до декларації, Україна дотримується принципів демократії та верховенства права, що є запорукою євроатлантичної безпеки. В Альянсі переконані, що Україна має право самостійно вирішувати власне майбутнє і вибирати зовнішньополітичний курс.

"Враховуючи прагнення України до членства в НАТО, ми дотримуємося наших рішень на Бухарестському саміті та на наступних самітах", - йдеться в декларації.

Так, учасники саміту наголосили, що успіх реформ в Україні має вирішальне значення для встановлення миру в Україні.

Країни-учасники НАТО усвідомлюють зацікавленість України в розширенні можливостей у рамках Ініціативи сумісності партнерства, йдеться в декларації.

"Ми будемо продовжувати працювати з Україною, багаторічним партнером Альянсу, спираючись на принципи і цінності, закріплені в Хартії про особливе партнерство між НАТО і Україною", - йдеться в декларації.

Нагадаємо, раніше в НАТО пояснили, яке рішення мають намір прийняти після зустрічі керівництва Альянсу з президентами України і Грузії, яка відбудеться 12 липня.