Совет НАТО-Россия обсудил ситуацию в Украине

Совет НАТО-Россия также обсудил предстоящие масштабные учения каждой из сторон

В Брюсселе (Бельгия) сегодня состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого стороны обсудили ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Сообщается, что на заседании Совета стороны обменялись мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине, военную деятельность в Европе, ее открытость и ограничение рисков, а также взаимные брифинги по предстоящим масштабным учениям каждой из сторон. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что альянс придерживается последовательного подхода к России.

"Мы заморозили практическое сотрудничество в 2014 году из-за агрессивных действий России в Украине. В то же время каналы для политического диалога остаются открытыми, Совет НАТО-Россия сохраняется как важный форум", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не будет прекращать поддержку Украины после того, как этого потребовала Венгрия.