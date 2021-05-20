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Украина и Болгария обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе

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Киев, Четверг 20 мая 2021 11:39
Украина и Болгария обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе Фото: заместитель главы ОП Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Болгария обсудили текущую ситуацию по безопасности на востоке Украины. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с секретарем президента Болгарии Димитаром Икономовым также ситуацию в регионе Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Икономов подтвердил неизменность позиции Болгарии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили наращивание российских войск у украинской границы и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Они согласились с важностью постоянного мониторинга состояния реального отвода войск от украинской границы.

"Игорь Жовква и Димитар Икономов также обсудили ситуацию безопасности в регионе Черного моря и констатировали необходимость усиления регионального взаимодействия на уровне стран-партнеров", - сообщили в пресс-службе ОП.

Также во время разговора было уделено внимание практическому взаимодействию Украины и Болгарии, а также дальнейшему углублению отношений с ЕС и НАТО.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море.

Отметим, Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.

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