Украина и Болгария обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе
Украина и Болгария обсудили текущую ситуацию по безопасности на востоке Украины. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с секретарем президента Болгарии Димитаром Икономовым также ситуацию в регионе Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Икономов подтвердил неизменность позиции Болгарии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили наращивание российских войск у украинской границы и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Они согласились с важностью постоянного мониторинга состояния реального отвода войск от украинской границы.
"Игорь Жовква и Димитар Икономов также обсудили ситуацию безопасности в регионе Черного моря и констатировали необходимость усиления регионального взаимодействия на уровне стран-партнеров", - сообщили в пресс-службе ОП.
Также во время разговора было уделено внимание практическому взаимодействию Украины и Болгарии, а также дальнейшему углублению отношений с ЕС и НАТО.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России в сфере безопасности на море.
Отметим, Россия закрыла акваторию Крыма для иностранных кораблей. Ограничения будут действовать до конца октября.